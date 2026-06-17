توقيف مروّجَي مخدرات في صيدا وضبط كوكايين وحشيشة الكيف

صدر عــن المديريّـة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلـي – شعبــة العلاقـات العامّــة البلاغ التّالي:

“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة الاتجار بالمخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في عدد من أحياء مدينة صيدا ومحيطها.

على الفور، باشرت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، ونفّذت عمليات رصد ومراقبة دقيقة لتحركاتهما.

وبنتيجة المتابعة الميدانية، تم تحديد هويتيهما، وهما:

– م. أ. (مواليد عام 1989، لبناني).

-ع. ش. (مواليد عام 2004، لبناني).

بتاريخ 13-06-2026، نصبت دورية من المفرزة كمينًا محكمًا لهما في مدينة صيدا، حيث جرى توقيفهما أثناء تنقلهما على متن سيارة.

وبتفتيش السيارة، ضُبطت كمية من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، شملت:

– كوكايين

– باز كوكايين

– ماريجوانا

– حشيشة الكيف.

سُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معهما، بإشراف القضاء المختص”.

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