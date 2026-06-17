عون: لبنان يقود مفاوضاته بشكل مستقل وأي تسوية ستمر عبر الدولة لا على حسابها

أكد جوزاف عون أن مسار لبنان في المفاوضات مستقل، مشدداً على دعم أي جهود تؤدي إلى وقف إطلاق النار وأي دولة تقدم المساعدة للبنان، بما فيها إيران. كما أوضح أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المفاوضات واتخاذ القرار السيادي، مؤكداً أن لا أحد يمكن أن يحل محلها، وأن أي تسوية مستقبلية ستتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية وبما يحفظ مصالح لبنان وحقوقه.

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