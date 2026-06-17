حريق في الأوزاعي وإخلاء نحو 100 نازح من مبنى بون مارشيه

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بيان أعلنت فيه عناصر الدفاع المدني عملت على إخماد حريق شب في داخل مستودع لتنجيد المفروشات تبلغ مساحته نحو 250 مترا مربعاً في الطابق السفلي من مبنى بون مارشيه في منطقة الأوزاعي، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أقسام المبنى، مع إخلاء نحو 100 نازح.

كما قامت العناصر بمعالجة مصاب ميدانياً إثر استنشاقه الدخان، من دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.

وتتابع عناصر الدفاع المدني اللبناني مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابةً لنداءات المواطنين”.

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