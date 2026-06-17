اعتصام في طرابلس احتجاجاً على إلغاء مستفيدين من أمان.. ومطالب باستقالة وزيرة الشؤون

نفّذ “الحراك الشعبي المدني – مستقلون”، و”اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي”، و”رابطة مختاري طرابلس” اعتصاماً أمام سراي طرابلس، عمد خلاله المشاركون إلى قطع الطريق؛ رفضاً لقرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورفضاً لمضمون الرسائل التي أُبلغ بها أهالينا في طرابلس والشمال، ورفضاً للاستنسابية في تقديم مساعدات “أمان” وغيرها، ورفضاً لأداء الوزارة، ورفضاً لسياسة الوعود التي أطلقتها الوزارة وانتهت بكوارث على أرض الواقع.

السيد

وتحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، مستهلاً كلمته بمناشدة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التدخل المباشر في ملف “أمان”، وما حصل من إلغاء لأسماء المستفيدين من تقديماته من أبناء طرابلس والشمال.

ودعا السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى الاستقالة، سائلاً عن مصير 250 مليون دولار وصلت إلى الوزارة ومخصصة لملف “أمان”، معتبراً أنه بدلاً من ضخ الأموال للمستفيدين جرى إلغاء أسماء عدد منهم.

وأشار إلى أن الوزيرة مقصّرة أيضاً تجاه موظفي الوزارة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، وقال: “نحن باسم الأرامل والعجزة وذوي الإعاقة والأكثر فقراً الذين أُلغيت أسماؤهم، وأيضاً باسم الآخرين الذين لم يُبلغوا بإلغاء أسمائهم ولم يتقاضوا أي أموال من برنامج أمان منذ ثلاثة أشهر، نسجل هذا التقصير الفادح الذي ننصح الوزيرة أمامه بالاستقالة”.

وأضاف: “نقول لها من طرابلس: لقد عطلتِ حق الفقراء وحق العمال وحق الأرامل. ونتوجه انطلاقاً من ذلك إلى فخامة الرئيس لنستوضح رأيه في هذا الأمر، ولنلفت إلى التعقيدات داخل الحكومة، وإلى ظاهرة الوزيرتين: وزيرة التربية المترددة في اتخاذ قرار يتعلق بإجراء الامتحانات أو إلغائها، ووزيرة ألغت أسماء المستفيدين من مشروع أمان في زمن الأزمة والحرب”.

وتابع: “ثم نلفت إلى وقف عمال في شركة ملتزمة بأعمال صيانة الكهرباء عن العمل تعسفياً، فيما توفي أحد موظفيها وعمالها، وهو واحد من أصل 13 عاملاً. نسأل هذه الحكومة: ماذا بعد؟ أين الخير الذي وعدتم به مدينة طرابلس؟ ثم أين نواب المدينة؟ أين أنتم؟ لا نراكم إلا في الانتخابات والمواسم الانتخابية”.

دياب

من جهته، تحدث حمزة دياب باسم “الحراك الشعبي المدني – مستقلون”، وقال: “لن يكون تحركنا اليوم بلا نتيجة، وهذه الكلمة الأخيرة بمثابة إنذار لوزارة الشؤون الاجتماعية، لنؤكد أن تحركنا المقبل سيكون أمام الوزارة”.

وأضاف: “إننا اليوم لا نستطيع إلا أن نثني على أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لنشير إلى أن ألف علامة استفهام تدور حول أداء وزيرة الشؤون الاجتماعية”.

التوم

بدوره، قال رئيس رابطة مختاري طرابلس حسام التوم: “بحزن وأسف نرى أننا أمام أداء يدعو إلى التساؤل حول أداء وزارة الشؤون الاجتماعية. فمن جهة أوقفت الوزارة أسماء المستفيدين، ومن جهة أخرى تناست التزاماتها تجاه طرابلس”.

وأضاف: “نسأل الوزارة عن مصير الوعود التي أطلقتها للمتضررين من المباني المهدمة في طرابلس بالإفادة من بطاقة أمان، إذ لم يحصل ذلك حتى اليوم. وإن القرارات المتخذة بإلغاء أسماء المستفيدين لم تكن في محلها، ونرى أن إعادة التدقيق باتت ضرورية، كما نسجل ظلماً واقعاً على طرابلس المتضررة دائماً. أفلا يعاني أهلها من الفقر؟”.

وختم بالقول: “بصراحة، إن ما حصل هو بمثابة إذلال للناس

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