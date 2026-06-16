الجيش يضبط مخدرات وأسلحة خلال دهم في الشراونة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش في حي الشراونة – بعلبك منزل المواطنة (ا.ع.ا.)، وضبطت كمية من المخدرات المعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية. تأتي هذه العملية ضمن إطار تشديد الجيش على مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

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