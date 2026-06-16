بالصور: عمليات للجيش لإزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات

أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات المختصة تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق المتضررة، عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها.

عمليات للجيش لإزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات pic.twitter.com/EJgeGwu0Z6 — Cedar News (@cedar_news) June 16, 2026



كما تعمل الوحدات العسكرية على إزالة الركام وفتح الطرقات، فيما دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه وإبلاغ الجهات المختصة عنه فوراً حفاظاً على السلامة العامة.

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