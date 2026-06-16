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الجيش في فيديو توعوي: لا تقتربوا.. لا تلمسوا.. بلغوا فورا

Published: 2 hours ago
الجيش

نشرت قيادة الجيش فيديو توعويا دعت فيه المواطنين الى عدم لمس او الاقتراب من اي جسم غريب والابلاغ عنه فورا، الفيديو:

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Published: 2 hours ago
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