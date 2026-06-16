نفّذت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار سلسلة حواجز ونقاط توقف في عدد من المناطق والبلدات العكارية، بتوجيه من المدير الإقليمي لأمن الدولة في عكار العقيد مروان منصور، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

بالصور: عناصر أمن الدولة تنفذ سلسلة حواجز ونقاط توقف في مناطق وبلدات عكارية https://t.co/zjYiejNMbe pic.twitter.com/Fp37iqG9Ka — Cedar News (@cedar_news) June 16, 2026

وهدفت هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتكثيف الحضور الأمني في مختلف المناطق، بما يساهم في حفظ السلامة العامة ومواكبة حركة المواطنين خلال هذه المناسبة.

ولاقت هذه الخطوة ارتياحًا وترحيبًا واسعًا لدى المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار، مثمنين الحضور الميداني الفاعل للعناصر ودورهم في تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة.

كما توجّه عدد من المواطنين بالشكر إلى ضباط وعناصر المديرية على متابعتهم الدائمة وحرصهم على أمن المنطقة وأبنائها .

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