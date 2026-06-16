اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية: مطالب بإلغاء نظام الكفالة في لبنان

توجهت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، بمناسبة اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية، بالتحية إلى جميع العاملات في الخدمة المنزلية، ولا سيما العاملات المهاجرات، اللواتي يواصلن نضالهن من أجل الكرامة والعدالة والعمل اللائق في مواجهة التمييز والاستغلال”.

وقالت في بيان: “يأتي إحياء هذه المناسبة في ظل الآثار المدمرة للحرب التي طالت مختلف فئات العمال والعاملات في لبنان، وكانت العاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية من بين الفئات الأكثر هشاشة، حيث فقدت العديد منهن أعمالهن ومصادر دخلهن، وتعرضن للتشرد والنزوح وغياب الحماية الاجتماعية، في ظل استمرار نظام الكفالة الذي يقيد حريتهن ويحول دون تمتعهن بحقوقهن الأساسية.

وتابعت: “خلال فترة الحرب، عملت الوحدة القانونية في الاتحاد الوطني على تقديم المساعدة المباشرة للعاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية، من خلال تأمين الإيواء الفردي للحالات الأكثر عرضة للخطر، والتدخل لنقل العاملات من المناطق الخطرة ومناطق النزوح إلى مناطق أكثر أماناً، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية ومتابعة الشكاوى والدفاع عن حقوق العاملات أمام الجهات المختصة. كما تمكن الاتحاد الوطني، بفضل التضامن النقابي الدولي، من توسيع نطاق دعمه الإنساني للعمال والعاملات من مختلف الجنسيات، وذلك بدعم من عدد من النقابات الصديقة والشريكة، ومنها CGT France، وAvenir Social، وCCOO، وFPS، وCNT، وCFDT، وLO Norway، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، إضافة إلى التشبيك مع منظمات وجمعيات طبية متخصصة، وفي مقدمتها أطباء بلا حدود. وقد استفاد آلاف العمال والعاملات من هذه المبادرات التي شملت تقديم حصص غذائية، ومواد تنظيف، وملابس، ومساعدات إنسانية متنوعة، فضلاً عن الخدمات الطبية والأدوية والدعم الصحي الطارئ”.

وأكدت أن هذه التجربة تؤكد أن “التضامن النقابي والإنساني يتجاوز الحدود والجنسيات، وأن حماية العمال والعاملات، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والجهات الرسمية”.

وفي هذه المناسبة، جددت النقابة مطالبها بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة واستبداله بإطار قانوني قائم على حقوق الإنسان والعمل اللائق، وإدراج العاملات في الخدمة المنزلية ضمن مظلة قانون العمل اللبناني، وضمان الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وفقاً للاتفاقيتين رقم 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، والتصديق على الاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة لجميع العاملات في الخدمة المنزلية دون تمييز.

وختمت: “إن نضال العاملات في الخدمة المنزلية هو جزء لا يتجزأ من نضال الحركة النقابية من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية. لا للكفالة… نعم للعمل اللائق والحرية النقابية والعدالة الاجتماعية. المجد لنضال العاملات في الخدمة المنزلية”.

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