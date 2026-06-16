وزير خارجية إيران: إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بالاتفاق مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني إن نهاية الحرب في لبنان مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في إشارة إلى أن مسار التهدئة في الساحة اللبنانية يدخل ضمن التفاهمات الإقليمية الأوسع الجارية بين الطرفين.

ويأتي هذا التصريح في ظل تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران حول اتفاق محتمل لخفض التصعيد في المنطقة، والذي ينعكس بشكل مباشر على جبهات متعددة، بينها لبنان حيث تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بشكل متقطع رغم التهدئة الجزئية.

وبحسب تقارير دولية، فإن الاتفاق الإيراني–الأميركي المرتقب يتضمن ترتيبات لوقف إطلاق النار على أكثر من ساحة، ويُنظر إلى لبنان كأحد الملفات الأساسية ضمن هذا المسار.

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