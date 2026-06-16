بالصور: تخريج الدفعة السادسة من تنشئة الكوادر المسيحيّة CLeF في عبرين

أقيم حفل تخرّج الدفعة السادسة من تنشئة الكوادر المسيحيّة CLeF تحت عنوان “فوج بطريرك لبنان الكبير”، في دير العائلة المقدسة في عبرين، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف، وحضور النائب جبران باسيل، رئيسة جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات الأمّ ماري أنطوانيت سعاده والأباتي نعمة الله الهاشم، وعدد من ممثّلي الأحزاب المسيحيّة والجماعات الرسوليّة والكنسيّة والكشفيّة المشاركة في الدورة السادسة، بالإضافة إلى أهالي الخرّيجين.

تخريج الدفعة السادسة من تنشئة الكوادر المسيحيّة CLeF في عبرين https://t.co/4w4IzLcjDy pic.twitter.com/CTJOBNKIX8 — Cedar News (@cedar_news) June 16, 2026

وعلى وقع تراتيل مستلهَمة من كلمات البطريرك الياس الحويّك، الطوباويّ العتيد، وفي الكنيسة عند ضريحه، انطلق الحفل بأجواء مليئة بالحُبور والإيمان.

وبعد إلقاء مقتطفات من كتاب البطريرك الحويّك “محبّة الوطن” ، تعهّد الخرّيجون بالتمسّك بهذه المحبّة التي ضارعت عند البطريرك الحويّك محبّة الله، وعيشها بمثابة فضيلة يعزّزون بفضلها انتماءهم إلى الوطن – الإنسان والطبيعة – ويصونونها بميزان الحقّ والواجب.

وألقى الخريجان نوال الغصين وجوزيه الشالوحي، كلمة باسم زملائهم، عبّرا فيها عن امتنانهم لهذه التنشئة الفريدة والتزامهم بمبادئها المستندة إلى قِيم الإنجيل وتعليم الكنيسة الاجتماعيّ.

كما توالت الكلمات من الأمّ سعاده، إلى المطران سويف، فالبطريرك الراعي وأثنوا على رسالة هذه التنشئة وإنجازاتها الوفيرة وشدّدوا على المسؤوليّة المُلقاة على عاتق جيل الشباب الملتزم مسيحيًّا في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن. كما عبّروا جميعًا أنّ في عنوان هذا الفوج “فوج بطريرك لبنان الكبير” بركةً ونعمةً وتدبيرًا. ونوهوا “بانطلاق هذه الدفعة من الشباب والشابات بعد مسيرة CLeF، كلٌّ نحو عائلته وعمله ومجتمعه، تزامن مع رفع البطريرك الحويّك إلى مصاف الطوباويّين، ليكون هو في الضيقات شفيعهم وفي وجه التحدّيات قدوتهم الفُضلى.”

في الختام، تسلّم الخرّيجون شهاداتهم وكتاب “محبّة الوطن”، ثمّ تشارك الحضور نخب المناسبة، متمنّين لـ CLeF دوام الاستمراريّة والنجاح في تأدية رسالتها في مجال التنمية الروحيّة والإنسانيّة

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