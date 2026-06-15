نتنياهو: لن ننسحب من لبنان وسنبقى في مناطق أمنية طالما دعت الحاجة

قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “لو لم تتحرك ضد إيران لكانت تمتلك الآن قنابل نووية وكان الإسرائيليون مهددين بالإبادة”، مؤكداً أن بلاده “قتلت نصر الله ومنعت قوات الرضوان من دخول الجليل”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ألحقت “ضرراً اقتصادياً هائلاً بإيران سيستغرق سنوات للتعافي منه”، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز القوة الإسرائيلية.

كما أعلن أن إسرائيل “لن تنسحب من لبنان”، وستبقى في “المناطق الأمنية والعازلة” في لبنان وغزة وسوريا طالما رأت ضرورة لذلك.

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