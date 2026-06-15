عراقجي في اتصال مع بري: بند وقف الحرب على لبنان يجب ان يدخل حيز التنفيذ فورا

جرى مساء اليوم اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي تداولا خلاله بآخر التطورات والأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة وبنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، والذي تضمن بندا أساسيا قضى بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .

ووضع عراقجي الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق، لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا ان “هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم”.

وجدد بري شكره لـ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك للجهات الإقليمية والدولية دعمها ومؤازرتها للبنان في هذه المرحلة الراهنة”.

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