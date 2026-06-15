عن الامتحانات الرسمية ووقف النار.. بيان للرئيس سلام

رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “ضرورة التريث في اتخاذ قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بانتظار اتضاح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُطبّق فعلاً”.

وأوضح سلام أنه “تابع الملف خلال الأيام الماضية مع وزيرة التربية ريما كرامي”، مؤكداً أن “حماية مستوى التعليم وصون حق الطلاب في نيل الشهادة الرسمية يجب أن يترافقا مع ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”.

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