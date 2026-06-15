قطع العلاقات مع إيران.. الوطنيون الأحرار يطالبون بخطوة فورية

صد ر عن حزب “الوطنيين الأحرار”، بيان، أشار الى انه “انطلاقاً من الحرص الكامل على السيادة الوطنية وحماية المصلحة اللبنانية العليا، يطالب حزب الوطنيين الأحرار الدولة اللبنانية باتخاذ خطوة حاسمة وفورية بقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع جمهورية إيران الإسلامية. إن هذا المطلب الملحّ يأتي لإنهاء مسار طويل من التدخلات السيادية ولتأكيد رفضنا القاطع لتحويل لبنان إلى منصة تخدم أجندات ومحاور خارجية لم تجلب للبلاد سوى الأزمات والدمار، مجهضةً دور الدولة ومؤسساتها الشرعية”.

أضاف :”وفي السياق نفسه، يعيد الحزب التذكير بما صدر رسمياً في بيان المجلس الأعلى بتاريخ 30 نيسان، وفي الموقف المعلن للنائب كميل شمعون في 3 أيار، بخصوص آلية التعويض عن خسائر الحروب المفروضة على لبنان. حيث يجدد الحزب تأكيده أنه ليس عدلاً على الإطلاق أن يدفع اللبنانيون من أرواحهم ومستقبلهم ثمن صراعات خارجية لا قرار لهم فيها، وعليه نطالب بإنشاء مسار قانوني دولي يتيح استخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة لتعويض الدولة اللبنانية والمتضررين بشكل مباشر”.

وختم البيان :”إن استرداد الحقوق اللبنانية يبدأ بتحميل الجهة المسببة والممولة للحرب كلفة إعادة الإعمار كاملة والتعويض عن الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي طالت كل صاحب عمل وموظف ومؤسسة، إذ لا يمكن القبول بإعفاء المسؤولين عن هذه المعاناة من التزاماتهم المالية، أو تحميل المواطن اللبناني وأرزاقه تداعيات حروب فرضت عليه قسراً. عاش لبنان سيداً حراً مستقلا”.

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