محفوض: لبنان يحتاج دولة واحدة وسلاحًا واحدًا

قال رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض في تصريح : “‏لبنان لا ينتظر تسويات الآخرين بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح: دولة واحدة..قرار واحد..وسلاح واحد بيد الشرعية”.

اضاف: “‏ما يعنينا من أي اتفاق أميركي–إيراني هو أن يفتح الباب أمام استعادة سيادة الجمهورية. ‏ما يعنينا في لبنان من أي تفاهم ليس تفاصيله الإقليمية بل انعكاساته على سيادة لبنان ومصالحه الوطنية”.

وختم: “‏أولويتنا واضحة: ‏”حصر السلاح بيد الدولة وحدها. تثبيت سلطة الجمهورية على كامل أراضيها.‏ إعادة الجنوب إلى أهله. ضمان عودة الأهالي إلى قراهم بكرامة وأمان. إستكمال المسار التفاوضي وصولًا لسلام عادل واستقرار دائم يحمي لبنان وشعبه

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