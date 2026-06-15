لبنان
محفوض: لبنان يحتاج دولة واحدة وسلاحًا واحدًا
قال رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض في تصريح : “لبنان لا ينتظر تسويات الآخرين بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح: دولة واحدة..قرار واحد..وسلاح واحد بيد الشرعية”.
اضاف: “ما يعنينا من أي اتفاق أميركي–إيراني هو أن يفتح الباب أمام استعادة سيادة الجمهورية. ما يعنينا في لبنان من أي تفاهم ليس تفاصيله الإقليمية بل انعكاساته على سيادة لبنان ومصالحه الوطنية”.
وختم: “أولويتنا واضحة: ”حصر السلاح بيد الدولة وحدها. تثبيت سلطة الجمهورية على كامل أراضيها. إعادة الجنوب إلى أهله. ضمان عودة الأهالي إلى قراهم بكرامة وأمان. إستكمال المسار التفاوضي وصولًا لسلام عادل واستقرار دائم يحمي لبنان وشعبه
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