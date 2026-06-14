ترامب: هجوم بيروت ما كان يجب أن يحدث

قال دونالد ترامب إن الاتفاق المرتقب مع إيران “سيشمل لبنان”، مطالبًا حزب الله بوقف استهداف إسرائيل، وداعيًا جميع الأطراف إلى التراجع فورًا.

وأضاف ترامب أن الهجوم على بيروت “ما كان ينبغي أن يحدث”، مؤكدًا أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

كما شدد على أن لإسرائيل “حق الدفاع عن نفسها”، لكنه اعتبر أن هجوم حزب الله “بلا قيمة”، داعيًا إلى وقف أي ضربات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

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