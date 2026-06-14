بالفيديو: غارة ثانية على الدوير تدمر منازل ومفقودون تحت الأنقاض

شنت الطائرات الحربية، بعد ظهر اليوم، غارة هي الثانية على بلدة الدوير في غضون ساعات قليلة، استهدفت حي الوردات في البلدة ودمرت منازل، وألحقت دمارا جزئيا بمنزل الزميل سامر وهبي المحاذي لمكان الغارة وسيارته.

غارة ثانية على الدوير تدمر منازل ومفقودون تحت الأنقاض #عاجل_الآن https://t.co/6bt8wm3WWE pic.twitter.com/WIlqYltg79 — Cedar News (@cedar_news) June 14, 2026

وافيد عن وقوع اصابة، وتعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف على البحث عن مفقودين تحت الانقاض في منزل نبيل وحسين صبرا.

كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مبنى بلدية الدوير وفي مركز الدفاع المدني اللبناني القريب من المكان، واصيب بعض عناصره بجروح طفيفة جراء تحطم الزجاج وتناثره.

وتعرضت اطراف بلدة شوكين لغارة جوية، وبلدة ميفدون لسلسلة غارات، وبلدة القصيبة لغارة.

ونفذت مسيرات عصرا غارة على بلدة انصار، وغارة على النبطية الفوقا، وغارة على كوثرية السياد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.