لبنان

اغتيال محمد السعدي داخل عين الحلوة يثير توترًا أمنيًا

Published: 11 minute ago
محمد السعدي

 يشهد مخيم عين الحلوة حالة من التوتر اثر إطلاق نار باتجاه ضابطين في الامن الوطني الفلسطيني، اثناء وجودهما عند حاجز الحسبة داخل المخيم، وهما  كل من محمد فتحي وهيثم غوطاني، ما أدى إلى إصابتهما اصابات خطرة نقلا على إثرها إلى مركز لبيب الطبي في صيدا. 

Join Cedar News WhatsApp

ودان  مدير العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني المقدم عبد الهادي الاسدي الحادث، مؤكدا انها “اياد مشبوهة تستكمل العدوان الاسرائيلي على شعبنا في فلسطين، وما يقوم به في لبنان من اجل توتير المخيمات، خصوصا في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة”. ولفت إلى ان “فتح والأمن الوطني الفلسطيني باشرتا تحقيقاتهما”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 11 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى