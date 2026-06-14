اغتيال محمد السعدي داخل عين الحلوة يثير توترًا أمنيًا

يشهد مخيم عين الحلوة حالة من التوتر اثر إطلاق نار باتجاه ضابطين في الامن الوطني الفلسطيني، اثناء وجودهما عند حاجز الحسبة داخل المخيم، وهما كل من محمد فتحي وهيثم غوطاني، ما أدى إلى إصابتهما اصابات خطرة نقلا على إثرها إلى مركز لبيب الطبي في صيدا.

ودان مدير العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني المقدم عبد الهادي الاسدي الحادث، مؤكدا انها “اياد مشبوهة تستكمل العدوان الاسرائيلي على شعبنا في فلسطين، وما يقوم به في لبنان من اجل توتير المخيمات، خصوصا في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة”. ولفت إلى ان “فتح والأمن الوطني الفلسطيني باشرتا تحقيقاتهما”.

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