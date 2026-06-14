الدفاع المدني: 3 ضحايا و 6 إصابات جراء الغارة على الغبيري

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:







“نفذت عناصر الدفاع المدني اللبناني منذ وقوع الغارة التي استهدفت منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في موقع الاستهداف.







وقد تمّ سحب جثامين ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض، وجرى نقل ستة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.







وتؤكد المديرية استمرار جهوزيتها الكاملة لمتابعة عمليات الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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