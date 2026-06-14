لبنان

مَن هو المستهدف بغارة الغبيري؟

Published: 2 hours ago
مَن هو المستهدف بغارة الغبيري؟
Screenshot

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 2 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى