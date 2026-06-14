مَن هو المستهدف بغارة الغبيري؟

\nScreenshot\n\n\n\n\u0646\u0642\u0644\u062a \u0648\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0625\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0623\u0646 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0648\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0636\u0627\u062d\u064a\u0629 \u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641 \u0645\u0633\u0624\u0648\u0644\u0627 \u0641\u064a \u0648\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642 \u0628\u062d\u0632\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647\n\n\n\n\n