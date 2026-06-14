الجنوب يشتعل.. غارات وحرائق وسقوط ضحايا

اندلع حريق في حقل لأشجار الزيتون قرب بلدة الماري في قضاء حاصبيا، نتيجة غارات وحرائق في المنطقة.

كما شهدت مناطق جنوبية متفرقة سلسلة تطورات ميدانية، حيث استُهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل بغارات جوية، فيما تعرّضت بلدة صريفا لقصف مدفعي متواصل.

وفي سياق متصل، طالت قصف مدفعي متقطع أطراف بلدتي مجدل زون والمنصوري، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قُتل شخصان إثر استهداف مسيّرة معادية سيارة من نوع “بيك آب” على طريق مصيلح.

كما تعرّضت بلدة السريرة لغارة جوية بعد منتصف الليل استهدفت محيطًا قريبًا من المناطق السكنية، ما أدى إلى تناثر الحجارة والشظايا في أرجاء البلدة، وتضرر عدد من المنازل نتيجة تحطم زجاجها.

وأفادت المعلومات أيضًا باشتعال حرائق في ممتلكات زراعية داخل البلدة، حيث تمكن الأهالي من السيطرة عليها لاحقًا، إلا أن النيران أتت على مساحات واسعة من المزروعات والأشجار.

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