الراعي: سئم الناس لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل ونصلي لتنجح المفاوضات

أشار البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي الى أن الأحداث تتكرر بطريقة غير مقبولة والمواطن ينتظر بارقة أمل، لافتًا الى أن ما يضاعف الوجع سقوط أبرياء من المدنيين يدفعون ثمن حرب لا يريدونها.

وقال في عظة قداس الاحد: ” وطننا لبنان مدعو الى رفع عينيه إلى الله لأن حالته موجعة ونحن نتألم عندما نرى ما يرسم له، سئم الناس لغة الحرب والتهديد والانتظار الطويل لذلك نصلي لتنجح المفاوضات”.

وعن الامتحانات الرسمية، قال:” يؤسفنا التخبط في القطاع التربوي وندعو للتمسك بالثوابت المؤسساتية ونحيي وزيرة التربية التي تسعى للتوفيق بين النظام التربوي ووضع الطلاب في ظل الحرب”.

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