غارات وقصف مدفعي يستهدفان مناطق جنوبية وسط تهديدات جديدة

يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، مستهدفاً عدداً من البلدات في قضاء النبطية بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي، بالتزامن مع توجيه تهديدات جديدة إلى سكان عشرات القرى والبلدات في المنطقة.

وشهدت منطقة النبطية غارات عدة، حيث استهدف قصف مدفعي أطراف مدينة النبطية. وشنّ الطيران الحربي غارة على بلدة الدوير في القضاء، كما أغار مستهدفاً بلدة فرون.

واستهدف قصف مدفعي بلدتي صريفا وأرزون، فيما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة النبطية الفوقا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت، في حين نُفذت ثلاث غارات على بلدتي حداثا وحاريص.

وفي موازاة ذلك، وجّه الجيش الإسرائيلي تهديدات إلى اللبنانيين المتواجدين في بلدات الزرارية، وكفر بَدّا، والخرايب، وأنصار (النبطية)، وأرزي، وبريقع، ومزرعة بصافور (النبطية)، ومزرعة اليهودية، ومزرعة الواسطة، ومزرعة جمجم، ومزرعة كوثرية الرز، ومطرية الشومر، وكفر صير.

كما شملت التهديدات بلدات أركي، وبنعفول، وجباع، وجرنايا، وحومين التحتا، وحومين الفوقا، وكفر بيت، وكفر ملكي، وكفر فيلا، وكفر شلال، وعين بوسوار، وعزة (النبطية)، وعين قانا، وعرب الجل، وصربا (النبطية)، ورومين.

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