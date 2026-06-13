احتفالات البكالوريا تحت الرقابة.. ومحضر ضبط بحق سائق

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-6-2026، نظّمت مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي محضر ضبط بحق مالك مركبة “بيك أب”، كانت تقلّ طلابًا من البكالوريا – القسم الثاني بمناسبة احتفالهم بانتهاء العام الدراسي، بطريقة تعرّضهم للخطر، وتشكّل مخالفة لقواعد السلامة المرورية.

وتُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجدّدًا بخطورة بعض الممارسات التي ترافق احتفالات انتهاء العام الدراسي، ولا سيّما تنظيم المواكب السيّارة، والتنقّل بواسطة الشاحنات والآليات غير المخصّصة لنقل الركاب، والجلوس على نوافذ المركبات أو الخروج من فتحات الأسقف، بالإضافة إلى استعمال المفرقعات النارية، لما تشكّله هذه التصرفات من تهديد لسلامة المشاركين ومستخدمي الطريق.

طلابنا الأعزاء، نجاحكم فرحة لنا جميعًا… افرحوا بأمان.

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