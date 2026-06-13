موقف سوري جديد من لبنان.. ماذا قال أحمد الشرع؟

نفى الرئيس السوري أحمد الشرع صحة الأنباء المتداولة بشأن أي تدخل أو دخول سوري إلى لبنان، مؤكداً أن ما يُشاع في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.

وجاء موقف الشرع خلال استقباله وفداً من وجهاء وأعيان ريف دمشق، حيث تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمها العلاقات مع لبنان والتطورات القائمة على الساحة اللبنانية.

وأكد الشرع أن الحديث عن دخول سوريا إلى لبنان “عارٍ عن الصحة”، مشدداً على أن هذه المزاعم لا تعكس الواقع ولا تستند إلى أي معطيات فعلية.

وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين البلدين، أوضح أن هذا الموضوع لا يُعد أولوية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن لبنان يواجه ظروفاً استثنائية وأزمات متعددة تتطلب التركيز على ملفات أكثر إلحاحاً.

وأشار الرئيس السوري إلى أن لبنان يشهد أزمة نزوح داخلي واسعة نتيجة التطورات الأمنية والعسكرية، موضحاً أن عدد النازحين داخل الأراضي اللبنانية يُقدّر بنحو 1.5 مليون شخص.

وتأتي تصريحات الشرع في ظل تزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن ملفات تتعلق بالعلاقات اللبنانية – السورية، ولا سيما ما يتصل بالحدود البرية بين البلدين، وسط دعوات سياسية متكررة لمعالجة القضايا العالقة وتنظيم العلاقات الثنائية ضمن الأطر الرسمية.

كما تتزامن هذه المواقف مع التحديات الأمنية والإنسانية التي يواجهها لبنان نتيجة الحرب المستمرة، وما رافقها من موجات نزوح داخلية واسعة وضغوط إضافية على البنى التحتية والخدمات الأساسية في عدد من المناطق

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