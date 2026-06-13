بالصور: الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية #عاجل

https://t.co/E43IPboRYe pic.twitter.com/KqGmzCExyU — Cedar News (@cedar_news) June 13, 2026

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برقا – بعلبك منزل المواطن (ت.ن.) المطلوب لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية وأوقفته، وضبطت داخل منزله كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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