لبنان
بالصور: الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برقا – بعلبك منزل المواطن (ت.ن.) المطلوب لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية وأوقفته، وضبطت داخل منزله كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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