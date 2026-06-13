بالصور: الجيش يوقف مطلقي نار في الشراونة ويضبط مخدرات ببعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

الجيش يوقف مطلقي نار في الشراونة ويضبط مخدرات ببعلبك #عاجل pic.twitter.com/d6CHFuSeAX — Cedar News (@cedar_news) June 13, 2026

“أوقفت وحدة من الجيش في حي الشراونة – بعلبك المواطنين (ص.ز.) و(م.ع.ز.) و(م.ح.ز.) لإطلاقهم النار في الهواء بالقرب من أحد مراكز الجيش، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما تمكنت وحدة أخرى من ضبط سيارة في داخلها كمية كبيرة من المخدرات على طريق الزرازير – بعلبك، نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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