غارات وقصف لبلدات في قضاء النبطية وسقوط ضحايا وجرحى

نفذت مسيرة غارة على بلدة حبوش، وأخرى عند مفترق زفتا- النميرية.

وتعرض حرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا لغارة شنها الطيران الحربي.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيليه عصرا غارة على مبنى سكني وتجاري عند دوار كفررمان -النبطية، وافيد عن وقوع اصابتين.

وتعرضت بلدات كفرتبنيت وتول والكفور لغارات معادية.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على منزل ابناء غالب المصري في حي الزياتة التحتا في بلدة انصار الجنوبية وافيد عن سقوط شهيد وجريح، فيما تعمل فرق الاسعاف في كشافة الرسالة والهيئة الصحية الاسلامية على رفع الانقاض والبحث عن مفقودة، وقد دمرت الغارة المنزل بالكامل.

واعتبارا من الخامسة عصرا، تعرضت بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.

واستشهد المواطن عبدالله محمد عطوي في غارة استهدفت بلدة كفررمان اليوم.

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