إطلاق مبادرة شبابية في سوق بعلبك دعمًا للإنتاج المحلي تحت شعار بلدي ونفتخر

افتتح سوق “بلدي ونفتخر” في الوسط التجاري لمدينة بعلبك، ضمن مبادرة شبابية تحت شعار “معًا نحو زراعة سليمة” دعمًا للإنتاج المحلي، وتشجيعًا للمزارعين والمصنِّعين، وللمحافظة على إرث أجدادنا الزراعي، وإحياء الزراعات التقليدية الأصيلة.



الطفيلي

وتحدث رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، فقال: “نجتمع اليوم في أرض عريقة، عرف أجدادنا كيف يستنبتون الحب فيها، ويصونون البذرة ليورثونا كنزًا لا يُقدَّر بثمن: تراثًا زراعيًا أصيلاً، ضمّنوه خبرة وتفانٍ وحبًّا لهذه الأرض الطيبة”.

وأضاف: “نحن اليوم، أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، أن نحافظ على هذا الإرث، لا أن نجعله ذكرى في المتاحف، بل حيًّا في حقولنا ومزارعنا وأسواقنا. إن زراعتنا التقليدية ليست مجرد بذور وأنواع، بل هي هوية ونكهة لا توفّرها الزراعة الصناعية، ومعرضنا هذا يأتي ليذكرنا جميعًا بأن الزراعة السليمة تبدأ من سلوكنا اليومي: كيف نزرع، ماذا نختار، كيف نستهلك، وكيف نُقدّر منتجنا المحلي”.

وأعلن الطفيلي “دعم البلدية الكامل لكل مبادرة تعيد الحياة إلى أصنافنا البعلبكية القديمة، وتشجع مزارعينا على العودة إليها، وتُحفّز مصنّعينا على توظيفها وتسويقها بطرق عصرية تحافظ على قيمتها”.

الموسوي

وبدورها ألقت المهندسة زينب الموسوي، كلمة باسم منظمي المبادرة، جاء فيها: “نحن مجموعة شباب من بعلبك، نعمل سويًّا منذ ما يقارب السنة حول مبادرة نحو الزراعة السليمة، والهدف من هذه المبادرة دعم المزارعين والمصنِّعين، للانتقال من زراعات غير سليمة إلى زراعات سليمة نحقق من خلالها الإنماء والحفاظ على صحة وسلامة الناس والاقتصاد الصحيح”.

وختمت: “يشارك معنا أكثر من 15 مزارعًا ومصنِّعًا للمونة، بالتعاون مع المطاعم والمستشفيات في المنطقة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.