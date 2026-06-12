بلدية الشويفات حذرت من التعرض للعناصر الأمنية: إزالة التعديات مستمرة بمؤازرة قوى الأمن

اكدت بلدية مدينة الشويفات في بيان أن” حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة والطرقات مستمرة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي”، وشددت على أن “الإزالات تطال تعديات ومخالفات عائدة إلى محال ومؤسسات تجارية سبق إنذار أصحابها مراراً بوجوب إزالتها، ولا علاقة لها بأي مخيمات أو خيم للنازحين”. واكدت أن “أي تعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي أو لعناصر البلدية أثناء قيامهم بواجباتهم سيُعتبر تعدياً على السلطة العامة وهيبة الدولة، وستُتخذ بحق المرتكبين الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من دون أي تهاون”. واستنكرت البلدية” بشدة ما تعرض له آمر فصيلة مخفر الشويفات، المشهود له بالنزاهة والكفاءة والمناقبية وحسن إدارة الشؤون الأمنية في المدينة”. وتوجهت بالشكر والتقدير إلى ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على “مهنيتهم العالية وانضباطهم وحسن تعاطيهم مع المواطنين خلال تنفيذ هذه الحملة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة”.

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