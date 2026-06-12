الشرع: لا نية لدخول لبنان والأولوية لعودة النازحين السوريين

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وفداً من أهالي ريف دمشق أن ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان «لا يعدو كونه شائعات»، مشدداً على أن توجّه دمشق يقوم على السعي لوقف الحرب في لبنان لا توسيعها أو الانخراط فيها.

وأضاف أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحاً كأولوية حالياً، في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحاً، أبرزها قضية نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم.

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