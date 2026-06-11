بالصور: مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة يتلف كمية من المواد المخدّرة المضبوطة سابقًا

بتاريخ 11-06-2026، وبناءً على إشارة القضاء المختص، أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشرطة القضائية كمية من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ ضهر البيدر.

مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة يتلف كمية من المواد المخدّرة المضبوطة سابقًا #عاجلhttps://t.co/boNDNh30HN pic.twitter.com/xPeSWuWrCB — Cedar News (@cedar_news) June 11, 2026

وقد جرت عملية الإتلاف بحضور: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مرسال الحداد، العميد رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر، العقيد رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة العقيد الياس شلهوب، رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامة الرائد مارك الأحمر، وموظف من قلم النيابة العامة التمييزية السيد وليد عويدات.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

/18,766,567/ حبة كبتاغون.

/191,785/ كلغ ماريجوانا.

/81/ كلغ تبن حشيشة

/249/ كلغ سالفيا

/249/ ظرفًا من ادوية مختلفة

/36,750/ حبة مختلفة

/5,238/ ليتر من مواد سائلة مختلفة

/13,271,670/ كلغ من البودرة غير المحتوية على مواد مخدرة

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