بالصور: الجيش اللبناني يفكك قنبلة طيران خطيرة داخل محطة مياه إبل السقي

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي – مرجعيون، وعملت على نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

الجيش اللبناني يفكك قنبلة طيران خطيرة داخل محطة مياه إبل السقي #عاجلhttps://t.co/eqJ1YyvPEq pic.twitter.com/gZHWSHx2Iz — Cedar News (@cedar_news) June 11, 2026



كما عثرت وحدة أخرى على طائرة مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا – حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

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