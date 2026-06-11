مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعـ.ـارة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وتوقيف المتورّطين فيها وبنتيجة مكافحة ظاهرة انتشار الفتيات الاجنبيات على الطرقات العامة بهدف ممارسة الدعارة من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبشكل خاصّ في الدورة.

تمكنت إحدى دوريّات المكتب من توقيف /4/ فتيات بالجرم المشهود في المحلة المذكورة: اثنتان من التابعة السيراليونية، وواحدة من التابعية الكينية، وواحدة لبنانية الجنسيّة. بالإضافة إلى شاب متحول جنسيًّا من التابعيّة السوريّة، والمدعو:

ع. ج. (مواليد عام 1978، لبناني) بجرم فرض خوات على الفتيات بغية تأمين وقوفهن على الطريق، وحمايتهن.

بتفتيشه، ضبط بحوزته سكين و (Pipe) زجاجي.

بالتحقيق معهم، اعترفت الفتيات بما نسب اليهنّ لجهة اصطياد الزبائن بغية ممارسة الدعارة. وصرحت الفتاتان السيراليونيتان بان المدعو (ع. ج.) يقوم بفرض خوات عليهن، لتأمين وقوفهنّ على الطريق.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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