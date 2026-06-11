مخدرات في بعلبك.. توقيفات ومداهمات واسعة لمديرية المخابرات

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدتي ريحا وبوداي – بعلبك عدّة منازل ومزارع لعدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها، وضبطت مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات، وآلات ومعدات تستخدم للتصنيع، بالإضافة إلى ٤ فانات تستخدم كمصانع متنقلة.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين، الصور:

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