المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت لتعزيز الدعم للبنان

وصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية، تأتي عقب القرار الملكي بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، في خطوة تعكس تحسّن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية، وتعزيز سيادة لبنان ووحدة أراضيه، إضافة إلى الدفع نحو مسار الإصلاحات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

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