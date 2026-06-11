لبنان

المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت لتعزيز الدعم للبنان

Published: dayين ago
المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت لتعزيز الدعم للبنان

وصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية، تأتي عقب القرار الملكي بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، في خطوة تعكس تحسّن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية، وتعزيز سيادة لبنان ووحدة أراضيه، إضافة إلى الدفع نحو مسار الإصلاحات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

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Published: dayين ago
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