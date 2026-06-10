مقتل جندي فرنسي إثر إصابته بطلق ناري عرضي في لبنان

قُتل جندي فرنسي في لبنان إثر إصابته بطلق ناري عرضي خلال تدريب عسكري، وفق ما أفادت به السلطات الفرنسية.

ووقع الحادث أثناء تنفيذ نشاط تدريبي، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول ملابسات الواقعة.

وأكدت الجهات المعنية فتح تحقيق لتحديد الأسباب والظروف الدقيقة التي أدت إلى الحادث.

كما أعربت السلطات الفرنسية عن تعازيها لعائلة الجندي وزملائه، مؤكدة متابعة التحقيقات الجارية.

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