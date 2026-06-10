نعي الجندي الشهيد محمد سليمان الأحمد

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد بتاريخ 10 /6 /2026 متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر – النبطية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 17 /3 /2026.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

– من مواليد 8 /2 /1997 سردة – مرجعيون.

– حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

– الوضع العائلي: عازب.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ 10 /6 /2026 الساعة ۱۳.۳۰ ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون – الماري – حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين – البقاع الغربي.

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