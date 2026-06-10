لبنان

حلمي بيروت.. رئيس اسرائيل يوجه رسالة للرئيس عون

Published: 3 hours ago
حلمي بيروت.. رئيس اسرائيل يوجه رسالة للرئيس عون

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لرئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وجّه خلاله رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني وقال هرتسوغ:

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“أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حراً من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة.”

وأضاف :”لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت، لا في طهران.”

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Published: 3 hours ago
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