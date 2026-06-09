بالفيديو: وفاة عامل وإصابة اثنين بصعقة كهربائية أثناء أعمال تركيب إنترنت على طريق رأس مسقا

تعرض ثلاثة شبان يعملون لصالح إحدى شركات تركيب خدمات الإنترنت لصعقة كهربائية أثناء وجودهم على أحد أعمدة التوتر العالي على طريق رأس مسقا البحري.

وفاة عامل وإصابة اثنين بصعقة كهربائية أثناء أعمال تركيب إنترنت على طريق رأس مسقاhttps://t.co/CePhp5sQxW pic.twitter.com/2FjGnENaIF — Cedar News (@cedar_news) June 9, 2026

وسارعت فرق جهاز الطوارئ والإغاثة إلى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفيات هيكل والإسلامي والنيني في طرابلس لتلقي العلاج.

إلا أن الشاب “م.ب” فارق الحياة داخل مستشفى هيكل متأثراً بإصابته، فيما نُقل “م.ج” إلى المستشفى الإسلامي، والجرح الثالث “خ.م” إلى مستشفى النيني، حيث وُصفت حالتهما بالمتوسطة.

وتعمل الجهات المختصة على متابعة ملابسات الحادث

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