لبنان
بالصور: الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عيحا – راشيا المواطن (ن.ح.) والسوري (ح.ح.)، لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما أوقفت المديرية في منطقة الصفرا – كسروان الفلسطيني (ر.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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