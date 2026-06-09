بالصور: الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها #عاجلhttps://t.co/yqJAx1y6SE pic.twitter.com/r5xkvBiiOT — Cedar News (@cedar_news) June 9, 2026

أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عيحا – راشيا المواطن (ن.ح.) والسوري (ح.ح.)، لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت المديرية في منطقة الصفرا – كسروان الفلسطيني (ر.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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