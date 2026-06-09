بالصور: وزير الداخلية يهنّئ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 165 من ثكنة المقر العام

بمناسبة عيد قوى الأمن الدّاخلي الـ /165/، زار معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ثكنة المقر العام، وكان باستقباله اللواء رائد عبدالله، ثم انتقل إلى مكتب المدير العام، حيث التقى الوزير الحجار بحضور اللواء عبدالله بقادة الوحدات وهنّأهم بالعيد، وتوجّه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، واصفًا إياها بالمؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصنًا للأمن وركنًا أساسيًا من أركان الدولة.

وزير الداخلية يهنّئ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 165 من ثكنة المقر العامhttps://t.co/HtpCJu8i8E pic.twitter.com/JDNTdjIdyR — Cedar News (@cedar_news) June 9, 2026

وأشار إلى أنّ ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي واصلوا أداء رسالتهم بإخلاص وتفانٍ، رغم التحديات والمخاطر، من خلال حفظ الأمن والنظام، ومواكبة الأزمات، وخدمة المواطنين، والقيام بالواجب الوطني.

كما وجّه الشكر والتقدير إلى قيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها على ما يبذلونه من جهود استثنائية في سبيل أمن لبنان واستقراره، متمنيًا لهم دوام الخير والتوفيق لما فيه خير لبنان واللبنانيين وأمنهم.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.