فلسطيني في قبضة قوى الأمن.. هل كنت من المتضررين؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد توقيف المدعو ي. س. أ (مواليد 1985، فلسطيني) بجرم احتيال

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة احتياله، الاتّصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 600428 – 25 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أيّ شخص يُسهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.

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