لبنانفيديو

بالفيديو: تصفيق حارّ من الرئيس سلام لحظة هبوط الطائرة التي تقلّه في مطار رينيه معوض في القليعات

Published: 14 minute ago
بالفيديو: تصفيق حارّ من الرئيس سلام لحظة هبوط الطائرة التي تقلّه في مطار رينيه معوض في القليعات

تصفيق حارّ من الرئيس سلام لحظة هبوط الطائرة التي تقلّه في مطار رينيه معوض في القليعات، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 14 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى