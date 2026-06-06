بالفيديو: تصفيق حارّ من الرئيس سلام لحظة هبوط الطائرة التي تقلّه في مطار رينيه معوض في القليعات

\n\n\n\n\n\u062a\u0635\u0641\u064a\u0642 \u062d\u0627\u0631\u0651 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0644\u062d\u0638\u0629 \u0647\u0628\u0648\u0637 \u0627\u0644\u0637\u0627\u0626\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0642\u0644\u0651\u0647 \u0641\u064a \u0645\u0637\u0627\u0631 \u0631\u064a\u0646\u064a\u0647 \u0645\u0639\u0648\u0636 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0642\u0644\u064a\u0639\u0627\u062a\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2063241359591461160\n\n