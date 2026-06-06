بالصور: قيادة الجيش تنعى 3 شهداء

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٦ جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي – كفرتبنيت (النبطية).

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

قيادة الجيش تنعى 3 شهداء pic.twitter.com/I3DDzKH99x — Cedar News (@cedar_news) June 6, 2026

. العميد الشهيد وسام صبره

من مواليد ١٩ / ٨ / ١٩٧٢ بيروت.

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ٤ / ١ / ١٩٩٣، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من ١ / ١ / ٢٠٢٤.

حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

. النقيب الشهيد ايلي الخوري

من مواليد ٤ / ١٠ / ١٩٩٤ كفرجرة – جزين.

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٣.

حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

. الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال

من مواليد ٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ أرنون – النبطية.

تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من ٣ / ٧ / ٢٠٢٢.

الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

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