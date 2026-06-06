لبنان

بالصور: قيادة الجيش تنعى 3 شهداء

Published: 37 minute ago
بالصور: قيادة الجيش تنعى 3 شهداء

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٦ جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي – كفرتبنيت (النبطية).
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

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. العميد الشهيد وسام صبره

  • من مواليد ١٩ / ٨ / ١٩٧٢ بيروت.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ٤ / ١ / ١٩٩٣، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من ١ / ١ / ٢٠٢٤.
  • حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
  • الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.
    (تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

. النقيب الشهيد ايلي الخوري

  • من مواليد ٤ / ١٠ / ١٩٩٤ كفرجرة – جزين.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٣.
  • حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
  • الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
    (تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

. الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال

  • من مواليد ٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ أرنون – النبطية.
  • تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من ٣ / ٧ / ٢٠٢٢.
  • الوضع العائلي: عازب.
    (تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

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Published: 37 minute ago
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