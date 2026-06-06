لبنان
بالصور: قيادة الجيش تنعى 3 شهداء
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٦ جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي – كفرتبنيت (النبطية).
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
. العميد الشهيد وسام صبره
- من مواليد ١٩ / ٨ / ١٩٧٢ بيروت.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ٤ / ١ / ١٩٩٣، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من ١ / ١ / ٢٠٢٤.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
. النقيب الشهيد ايلي الخوري
- من مواليد ٤ / ١٠ / ١٩٩٤ كفرجرة – جزين.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٣.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
. الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال
- من مواليد ٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ أرنون – النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من ٣ / ٧ / ٢٠٢٢.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
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