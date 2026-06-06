سلام: لا استقرار من دون أمن الجنوب والدولة متمسكة بسيادة لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن “لا استقرار في لبنان ما دام الجنوب مهدداً”، مشدداً على أن الدولة “لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه”.

وأضاف سلام في تصريحات اليوم أن “معاناة أهل الجنوب هي من معاناتنا”، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق الجنوبية.

كما اعتبر أن إعادة تشغيل مطار رينيه معوض تمثل “استعادة لمنطق الدولة ولمشروع سياسي لم يكتمل بعد”، في إشارة إلى أهمية تعزيز مؤسسات الدولة والبنى التحتية الوطنية.

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