الجيش يوقف مروّجي عملة مزوّرة ويضبط مخدرات بحوزتهم

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أوقفت مديرية المخابرات في منطقتَي الحازمية – بعبدا وحراجل – كسروان المواطنين (غ.ع.) و(ح.ض.) و(ج.خ.) لتأليفهم عصابة لترويج العملة المزوّرة ولتعاطيهم المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات ومبلغًا من الأموال المزوّرة. سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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