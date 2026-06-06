العثور على جـ.ـثة شاب قرب مفترق الروضة – دير زنون

عُثر اليوم على جثة الشاب ر.م.ج من مكتومي القيد مواليد العام 1988، في مجرى النهر قرب مفترق الروضة – دير زنون.

وكانت عائلة الشاب تقدّمت في وقت سابق ببلاغ عن فقدانه يعود لتاريخ 14/4/2026. فيما حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة. وتبقى التحقيقات جارية بانتظار صدور النتائج الرسمية.

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