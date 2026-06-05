قوى الأمن الداخلي: ضبط مخالفات خطِرة خلال احتفالات طلاب البكالوريا في الجديدة

طلّاب احتفلوا بانتهاء عامهم الدّراسي بأسلوب خطر مخالف للقانون، ومفرزة سير الجديدة كانت لهم بالمرصاد، ومناشدة للالتزام بالأطر القانونيّة الآمنة أثناء الاحتفالات.

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:

مع انتهاء العام الدراسي وبدء احتفالات طلاب البكالوريا – القسم الثاني، تذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الطلاب وإدارات المدارس بضرورة إبقاء مظاهر الاحتفال ضمن الأطر الآمنة والقانونية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، وبتاريخ 26-5-2026، نظّمت مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي محضري ضبط بحق مالكي مركبتَي “بيك أب” كانتا تقلّان طلاباً من البكالوريا – القسم الثاني، بطريقة تعرّضهم للخطر.

كما تحذّر هذه المديرية العامة من الممارسات الخطرة، ولا سيما تنظيم المواكب السيّارة، والتنقّل بواسطة الشاحنات والآليات غير المخصّصة لنقل الركاب، والجلوس على نوافذ المركبات، والخروج من فتحات الأسقف، واستعمال المفرقعات النارية، مؤكدة أن مفارز السير ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

طلابنا الأعزاء، نجاحكم فرحة لنا جميعًا… افرحوا بأمان.

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